подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Гривна после длительного роста ослабла: официальный курс нацвалюты на четверг
19 августа 2020, среда, 16:29 173
Экономика 2020-08-19T16:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна после длительного роста ослабла: официальный курс нацвалюты на четверг

Гривна после длительного роста ослабла: официальный курс нацвалюты на четверг

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0899
1 доллар США 27,3160
1 швейцарский франк 30,1451
10 иен 2,5928
10 российских рублей 3,7219

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления


Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Кроме того, в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки. 

Больше новостей о: Гривна Курс гривны НБУ Официальный курс

Что происходит с курсом доллара. Эксперты рассказа...
Доллар и евро после падения подскочили. Курс валют...
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в ...
Гривна продолжает укрепляться. Официальный курс на...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве установила новый антирекорд - 215 случаев за сутки
Кабмин уволил главу Таможенной службы
Новости
В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма Петру Болбочану 16:33
Гривна после длительного роста ослабла: официальный курс нацвалюты на четверг 16:29
Кабмин уволил главу Таможенной службы 15:57
"Нафтогаз" наносит ущерб государству, продавая газ по заниженным ценам, – СМИ 15:47
В СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" 15:44
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
больше новостей
Для повышения "минималки" Рада проведет внеочередное заседание
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok