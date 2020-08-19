Гривна после длительного роста ослабла: официальный курс нацвалюты на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0899 1 доллар США 27,3160 1 швейцарский франк 30,1451 10 иен 2,5928 10 российских рублей 3,7219

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления.



Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.



Кроме того, в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки.

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