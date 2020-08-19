Открытки, пакеты, канцтовары и гречка. Что есть в "музее" подкупа избирателей

В Харькове накануне старта избирательной компании местных выборов открылся "Музей избирательного трэша". В экспозиции собраны образцы подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара.

Об открытии музея сообщается на странице "Рух Чесно" в Facebook.

Организовали экспозицию харьковский центр общественного движения ЧЕСТНО. По словам активистов, создавая музей, они пытались воспитать политическую культуру у граждан, которые должны выбирать политиков не за подарки, а за содержательную избирательную компанию.

На выставке представлены открытки, полиэтиленовые пакеты из-под подарков, школьные принадлежности, аптечки, концертные афиши и одежда. Кроме того, жители города могут дополнить ее своими экспонатами.

Сейчас выставка доступна в Харькове до 17 сентября. Однако позже такие выставки хотят открыть Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницкому, Херсоне и Черновцах.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какую эпидемиологической ситуации в Министерстве здравоохранения прогнозируют на октябрь, когда в Украине должны пройти местные выборы.

11 августа стало известно, что ЦИК намерен обнародовать документы военно-гражданских администраций, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости