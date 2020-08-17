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17 августа 2020, понедельник, 10:08 451
Выборы 2020-08-17T10:30:21+03:00
Українські Новини
Замминистра Ляшко назвал условие для переноса местных выборов

Замминистра Ляшко назвал условие для переноса местных выборов

Елена Новикова
Выборы, Коронавирус, Местные выборы, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, Местные выборы-2020
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какую эпидемиологической ситуации в Министерстве здравоохранения прогнозируют на октябрь, когда в Украине должны пройти местные выборы.

Об этом он сообщил во время программы "Украина выбирает".

"Если 50% территории будет в" красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - главный санврач.

Ляшко добавил, что Украина ориентируется на Польшу, которая перенесла выборы президента из-за пандемии COVID-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - отметил Ляшко.

Также ведущий задал вопрос, будут ли проведены выборы, если в октябре сохранится тенденция обнаружения до двух тысяч больных коронавирусом в сутки.

"Мы сделали прогноз, что будет в нашей стране, если в течение октября мы будем регистрировать ежедневно 2000 случаев в сутки. На октябрь, если это будет равномерно по территории страны, система здравоохранения справится. Если динамика госпитализированных (будет такой - Ред.) - с 2 тысяч 20% попадают в учреждения здравоохранения, из них пять в реанимацию, еще 20 на кислородные кровати - система здравоохранения справится. Но если тенденция к росту, или если накопления этих 2 тысяч в двух-трех областях, это будет критично для этих областей; возможно, придется привлекать другие силы, возможно, временные госпитали", - рассказал Ляшко.

На вопрос, рассматривается ли в Минздраве хотя бы гипотетически вопрос переноса выборов из-за пандемии, ведь на октябрь прогнозируется вторая волна коронавируса, Ляшко ответил, что все будет видно в в середине октября.

"Обычно октябрь - это месяц начала сезона заболеваний гриппом и ОРВИ, но год от года по-разному начинается - будет ли это октябрь, или ноябрь, к сожалению, мы четко прогнозировать не будем. Все будет видно в начале октября, в середине октября", - добавил Ляшко.

Как сообщали Україньскі Новини, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендовал парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Также на выборах голосовать можно по месту проживания, а не прописки.

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