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19 августа 2020, среда, 17:00 126
Силовые структуры 2020-08-19T17:30:02+03:00
Українські Новини
Украина не просила Россию выдать боевиков ЧВК "Вагнера"

Украина не просила Россию выдать боевиков ЧВК "Вагнера"

Надежда Комендантова
Правоохранительные органы, Украина-Россия, ЧВК Вагнера, передача
Группа Вагнера. Фото: medium.com
Группа Вагнера. Фото: medium.com

В то время, как в СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", Украина не обращалась к России по поводу экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" после их передачи Беларусью.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Такого обращения не было", - сказал он.

По его словам, запрос может быть отправлен, но пока решение не принято.

Также он сообщил, что белорусская сторона должна была проинформировать Россию об обращении украинской стороны, однако на данный момент о таком шаге неизвестно.

По словам источника, после передачи Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" России, отношения Украины и республики Беларусь ухудшаться.

При этом, Беларусь в 4 раза больше направляет Украине запросов об экстрадиции преступников, нежели Украина.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появились сообщения о причастности СБУ к задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе. Якобы после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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