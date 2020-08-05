подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 16:43 73
Внешняя политика 2020-08-05T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Мадриде появилась площадь Леси Украинки

В Мадриде появилась площадь Леси Украинки

Валерия Драгомирова
Испания, Мадрид, Леся Украинка, Площадь Леси Украинки
Площадь Леси Украинки
Площадь Леси Украинки

Площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, с дня рождения которой недавно исполнилось 149 лет

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании, пишет "Европейская правда". 

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сообщает посольство.

Недавно испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке.

Посол Анатолий Щерба с писателем Хосе Андресом Альваро ОкарисомПосол Анатолий Щерба с писателем Хосе Андресом Альваро Окарисом

Это одна из серии его книг о выдающихся людях Испании и мира. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавлены переведоды произведений.

"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классической украинской литературного наследия и информации о выдающихся украинских художников в испанском обществе, а также содействие развитию культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании", - добавляют в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, в поддержку "Квантового скачка Шевченко" появилась необычная Леся Украинка

Ранее в Украине ввели в обращение обновленную купюру 200 гривен с изображение Леси Украинки. 

Больше новостей о: Испания Мадрид Леся Украинка Площадь Леси Украинки

Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство
Новости
Криклий планирует увеличить объемы строительства дорог из цементобетона в рамках "Большого строительства" 18:48
Защита угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримова хочет обжаловать его арест 18:40
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться 18:16
Количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения 18:10
Суд взял под стражу "киевского террориста", захватившего БЦ "Леонардо" 18:06
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok