В Мадриде появилась площадь Леси Украинки

Площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, с дня рождения которой недавно исполнилось 149 лет.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании, пишет "Европейская правда".

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сообщает посольство.

Недавно испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке.

Посол Анатолий Щерба с писателем Хосе Андресом Альваро Окарисом

Это одна из серии его книг о выдающихся людях Испании и мира. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавлены переведоды произведений.

"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классической украинской литературного наследия и информации о выдающихся украинских художников в испанском обществе, а также содействие развитию культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании", - добавляют в посольстве.



Как сообщали Українські Новини, в поддержку "Квантового скачка Шевченко" появилась необычная Леся Украинка.



Ранее в Украине ввели в обращение обновленную купюру 200 гривен с изображение Леси Украинки.