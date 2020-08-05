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05 августа 2020, среда, 16:57 180
Общество 2020-08-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Зеленского передумали ставить памятник Каденюку за госсчет и ограничатся благотворительным взносом

У Зеленского передумали ставить памятник Каденюку за госсчет и ограничатся благотворительным взносом

Кира Молчанова
Кабмин, Кабинет Министров, Мемориал, Леонид Каденюк, Владимир Зеленский, Офис президента
Каденюк. Фото: www.nasa.gov
Каденюк. Фото: www.nasa.gov

Президент Владимир Зеленский вместе с сотрудниками Офиса Президента и Кабинета Министров сделает взнос в благотворительный фонд на строительство памятника украинскому космонавту Леониду Каденюку вместо обещанного государственного финансирования строительства мемориала.

Об этом говорится в сообщении Офиса, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку. Через два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника. По мнению главы государства, это недопустимо", - сказано в нем.

28 января, в день рождения Каденюка, Зеленский сообщил, что договорился с Кабмином о том, что государство профинансирует строительство мемориала.

В то же время в среду Офис заявил, что имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированным, поэтому может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет.

Зеленский считает, что такой путь не подходит.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", - сказал он.

Офис отмечает, что архитектурный проект монумента существует давно.

Его разработала семья Каденюка, а для сбора средств на установку памятника создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

"Глава государства совместно с сотрудниками Офиса Президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и будет способствовать организации установки монумента", - сказано в сообщении.

Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Каденюк совершил полет в космос.

Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению его памяти.

В частности, разрабатывается концепция проекта чествования его памяти, над созданием которой совместно работают Офис Президента, министерство культуры и информационной политики.

Ее воплощение запланировано к 70-летию Каденюка в январе 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, Каденюк умер в возрасте 67 лет во время пробежки в Киеве 31 января 2018 года.

В 1997 году он стал первым (и пока единственным) гражданином независимой Украиной, который совершил космический полет.

После подготовки в NASA он выполнял биологические опыты с растениями на американском шаттле "Колумбия".

Каденюк - автор пяти научных трудов, а в 2017 году издал книгу "Миссия - Космос".

В июне родня космонавта жаловалась, что на могиле единственного космонавта независимой Украины спустя почти два с половиной года после его смерти нет памятника, а стоит лишь временный крест.

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