Четвертая годовщина гибели Павла Шеремета. В Киеве открыли мемориал журналиста

Памятный знак – белый обелиск, напоминающий скомканный лист бумаги – установили на улице Ивана Франко. Мемориал находится недалеко от тех мест, где жил и где погиб журналист.

Автор мемориала - известный украинский скульптор Назар Билык.

На памятнике есть надпись с именем и фамилией погибшего и фраза "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист".

Фотографии с открытия мемориала показал в своем Facebook Маси Найем.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Как сообщали Українські Новини, за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.



Тем временем бывший генпрокурор Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека.