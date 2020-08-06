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06 августа 2020, четверг, 15:33 652
Президент 2020-08-06T16:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде с сентября увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен

Зеленский предлагает Раде с сентября увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен

Ирина Николенко
Верховная Рада, минимальная зарплата, Юлия Ковалив, Повышение заработной платы, Владимир Зеленский, Офис президента
Минимальная зарплата Фото: 112.ua
Минимальная зарплата Фото: 112.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде увеличить минимальную зарплату с 4 723 гривны в месяц до 5 тыс. гривен с сентября и рассчитывает на поддержку Радой этой инициативы на внеочередной сессии в августе в то врем, как средняя зарплата в июне увеличилась на 9,8%.

Об этом сообщила на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, передают Українськi Новини.

"Соответствующие изменения в бюджет будут предложены Верховной Раде рассмотреть в ближайшее время, чтобы с 1 сентября этого года минимальная зарплата составляла 5 тыс. гривен", – сказала Ковалив.

По ее словам, основным источником для увеличенных минимальных зарплат будет экономия на обслуживании государственного долга.

"Это важный законопроект, который сегодня Президент вносит в парламент, и мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого законопроекта (поддержит его)...", – сказала замруководителя Офиса.

Она также отметила, что на прошлой неделе Кабинет Министров утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы, в котором предусмотрено 2-этапное повышение минимальной зарплаты в 2021 году: с января – до 6 тыс. гривен, с июля – до 6,5 тыс. гривен.

На этой базе будет планироваться государственный бюджет на 2021 год, который Кабмин внесет в парламент до 15 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, в мае задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.

Кроме того, в 2021 году после запланированного повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсияhttps://ukranews.com/news/718085-pensii-v-ukraine-komu-povysyat-vyplaty-i-na-skolko для лиц старше 65 лет со стажем 35-30 лет, и составит 2400 грн и 2600 грн соответственно.

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Зеленский предлагает Раде с сентября увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен
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