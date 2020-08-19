Возле "Суспильного ТВ" поют "Смуглянку" в знак протеста – чиновники не пустили 12-летнего сироту на песенный конкурс

Возле "Суспильного ТВ" поют "Смуглянку" в знак протеста – чиновники не пустили 12-летнего сироту на песенный к

Журналист Андрей Павловский сообщил, что у здания Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ, Суспильне ТВ) проходит акция протеста против отказа в регистрации на Национальный отбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку.

Об этом журналист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пришли спеть "Смуглянку": "молодежка" ОПЗЖ собрала под Национальной общественной телекомпанией Украины несколько сотен людей. Они поют "Смуглянку", кричат "Позор" и требуют от руководства телеканала позволить 12-летнему Максиму Ткачуку участвовать в детском "Евровидении". На мероприятии присутствют несколько съемочный групп "Общественного телевидения". Они задают вопросы митингующим, стараясь показать, что митинг проплаченный", - написал Павловский.

Напомним, ранее НОТУ отказала в регистрации на Национальный отбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему школьнику с Волыни Максиму Ткачуку.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа генеральный продюсер "Суспильного UA" Ярослав Лодыгин заявил, что в НОТУ не могут отменить свое решение относительно Максима Ткачука, которому отказали в участии в детском "Евровидении", однако 12-летнему школьнику предлагают сделать запись своего дебютного альбома.

Бабушка 12-летнего Максима Ткачука, которому НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении", Лариса Владимировна рассказала о том, что подать заявку на конкурс и снять клипы мальчику помогла Одесская епархия Украинской православной церкви (УПЦ).

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