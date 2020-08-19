подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 августа 2020, среда, 12:03 649
Происшествия 2020-08-19T12:15:01+03:00
Українські Новини
Пытался напугать. В Каменском мужчина стрелял по детям из окна квартиры

Пытался напугать. В Каменском мужчина стрелял по детям из окна квартиры

Кира Молчанова
Дети, Стрельба, Полиция, Пневматическое оружие, Каменское

После того, как в Бердянске мужчине не понравились крики детей на площадке под окнами, в Днепропетровской области правоохранители 37-летнего жителя Каменского, который из пневматического оружия тоже стрелял в сторону детей.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Национальной полиции.

Инцидент произошел в Каменском вечером 17 августа. В полицию сообщили о мужчине, который стреляет в сторону детей из окна второго этажа. Из-за инцидента никто не пострадал – только у одного ребенка остался маленький синяк.

Позже полицейские выяснили, что стрелял 37-летний нетрезвый мужчина, который заявил, что дети ссорятся и их нужно напугать. С места происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу оружие и пули.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе вечером 22 июня 56-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодежи, которая показалась ему слишком громкой.

4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой.

Полиция расследует обстоятельства получения огнестрельного ранения в голову николаевским активистом.

Больше новостей о: Дети Стрельба Полиция Пневматическое оружие Каменское

Под Киевом мужчина хотел похвастаться оружием и ус...
Не понравилось, что дети кричат. В Бердянске пьяны...
Нашли банку и решили съесть содержимое. В Харьковс...
Аскольд, Луна, Арес и Дарий. Минюст опубликовал са...
"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Сытника оригинально поздравили с 41 днем рождения
Больше половины областей и Киев не готовы ослабить карантин, — МОЗ
Новости
Завтра МОЗ может пересмотреть карантин в 13 областях. Кто рискует попасть в "красную зону" 12:51
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:30
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Больше половины областей и Киев не готовы ослабить карантин, — МОЗ 12:29 Инфографика
Пытался напугать. В Каменском мужчина стрелял по детям из окна квартиры 12:03
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 19 августа 12:00
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
Александр Цебрий. Фото:
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком 16:50
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020" 15:05
больше новостей
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok