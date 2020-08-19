Пытался напугать. В Каменском мужчина стрелял по детям из окна квартиры

После того, как в Бердянске мужчине не понравились крики детей на площадке под окнами, в Днепропетровской области правоохранители 37-летнего жителя Каменского, который из пневматического оружия тоже стрелял в сторону детей.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Национальной полиции.

Инцидент произошел в Каменском вечером 17 августа. В полицию сообщили о мужчине, который стреляет в сторону детей из окна второго этажа. Из-за инцидента никто не пострадал – только у одного ребенка остался маленький синяк.

Позже полицейские выяснили, что стрелял 37-летний нетрезвый мужчина, который заявил, что дети ссорятся и их нужно напугать. С места происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу оружие и пули.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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