В Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи, которая громко праздновала день рождения

В Одессе, где уже были разборки со стрельбой на рынке, вечером 22 июня 56-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодежи, которая показалась ему слишком громкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

Инцидент произошел на пирсе пляже под Мемориалом 411-й береговой батареи. Два парня 17 и 19 лет из компании получили многочисленные ранения и обратились за медицинской помощью.

Как выяснилось, стрелял жилец одной из дач на Шкиперской улице. Он стрелял дробью. В его отношении открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

В Одессе стреляли из охотничьего ружья. Фото: Национальная полиция

Ранены два юноши. Фото: Национальная полиция

Легкомоторный самолет разбился в Одессе, по предварительным данным один человек погиб.

Одесса усилила ограничения в связи с карантином из-за коронавируса.

До этого там заработали 8 городских пляжей, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Побережье Одессы".