подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи, которая громко праздновала день рождения
23 июня 2020, вторник, 14:50 1738
Происшествия 2020-06-23T15:00:02+03:00
Українські Новини
В Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи, которая громко праздновала день рождения

В Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи, которая громко праздновала день рождения

Кира Молчанова
Одесса, Стрельба, Полиция, Ружье
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

В Одессе, где уже были разборки со стрельбой на рынке, вечером 22 июня 56-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодежи, которая показалась ему слишком громкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

Инцидент произошел на пирсе пляже под Мемориалом 411-й береговой батареи. Два парня 17 и 19 лет из компании получили многочисленные ранения и обратились за медицинской помощью.

Как выяснилось, стрелял жилец одной из дач на Шкиперской улице. Он стрелял дробью. В его отношении открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

В Одессе стреляли из охотничьего ружья. Фото: Национальная полицияВ Одессе стреляли из охотничьего ружья. Фото: Национальная полиция

Ранены два юноши. Фото: Национальная полицияРанены два юноши. Фото: Национальная полиция

Легкомоторный самолет разбился в Одессе, по предварительным данным один человек погиб.

Одесса усилила ограничения в связи с карантином из-за коронавируса.

До этого там заработали 8 городских пляжей, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Побережье Одессы".

Больше новостей о: Одесса Стрельба Полиция Ружье

Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской о...
Нарушала даже беременная. Полиция поймала 37 наруш...
Мужчина получил смертельную пулю за просьбу "выста...
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин...
Взрыв на Позняках: разбор завалов закончен, погибших больше не обнаружено
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла
Новости
Правоохранители назвали главную версию взрыва дома на Позняках 15:10
Почти половина украинцев общается в семье на родном языке 15:10
В МАУ не знают причину гибели 13 из 38 погибших на борту самолета щенков 15:01
"Укрнефть" опровергает обвинение в продаже нефти Коломойскому по заниженной цене 14:58
Полиция. Фото: Украинская правда
В Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи, которая громко праздновала день рождения 14:50
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса в Киевской области начало расти. Где больше всего зараженных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok