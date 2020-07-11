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11 июля 2020, суббота, 15:56 262
Происшествия 2020-07-11T16:00:01+03:00
Українські Новини
В Николаеве выстрелили в голову активисту. Полиция расследует обстоятельства

В Николаеве выстрелили в голову активисту. Полиция расследует обстоятельства

Кира Молчанова
Стрельба, Николаев, Больница, Ранение
Пистолет. Фото: pixabay
Пистолет. Фото: pixabay

Полиция расследует обстоятельства получения огнестрельного ранения в голову николаевским активистом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области, передают Українськi Новини.

"Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП (больницы скорой медпомощи), что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина - активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - сказано в нем.

Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

По данным СМИ, речь идет о Демиде Губском.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу, 4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие.

Во Львове в ночь на 28 июня произошла массовая драка по улице Владимира Великого 53. Свидетели сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек и были слышны выстрелы.

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