Завтра МОЗ может пересмотреть карантин в 13 областях. Кто рискует попасть в "красную зону"

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в 13 областях может быть пересмотрен уровень эпидемической опасности.

Об этом он сообщил в ходе брифинга по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Завтра, в четверг, будут дополнительно пересмотрены уровни эпидемической опасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В прошлый четверг, когда принималось решение о зонировании, таких регионов было 10. Сейчас, по статистике, количество областей, в которых будет проведено зонирование по цветной гамме, уже 13. Но мы ожидаем завтрашнего дня", - сказал он.

Замминистра добавил, что, исходя из динамики заболеваемости, подпадающих под пересмотр уровня эпидопасности областей может стать больше.

При этом он не уточнил, сколько административно-территориальных единиц может попасть в "красную" зону.

Также Ляшко сообщил, что по решению комиссии будут сформированы мобильные группы, которые проинспектируют исполнение органами местного самоуправления карантинных ограничений в 3 административных единицах.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным МОЗ, эпидемическая ситуация в Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях, а также в Киеве, не соответствует критериям смягчения карантина.

Сейчас Киев находится в "желтой" зоне карантина.

С 17 августа минимум на 14 дней 8 административных территорий отнесены к категории регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области, Самбор Львовской области, Беляевка Одесской области, Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области, а также Кицманский район Черновицкой области.

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