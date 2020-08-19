Под Одессой спасали детей, которых течение отнесло от берега на надувном матрасе

В сезон отдыха на воде часты случаи, когда спасателям приходится выручать отдыхающих, чьи плавсредства относит от берега течением. Так, под Одессой на Хаджибейском лимане патрульной полиции пришлось спасать двух детей, которых на надувном матрасе отнесло течением от берега и матрас начал сдуваться.

Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

На надувном матрасе находилась 16-летняя девушка и ее 5-летний брат, когда их течение отнесло далеко от берега.

"Взрослые услышали крики о помощи и подплыли к детям, однако добраться до берега самостоятельно они уже не смогли. Матрас не выдержал большого веса и начал сдуваться. Увидев, что люди не могут самостоятельно добраться до берега, очевидцы сразу позвонили на линию 102", — рассказали правоохранители.

Полицейским пришлось взять на корабельной станции лодку и вместе с рыбаками доплыть до терпящих крушение отдыхающих, чтобы спасти.

Как сообщали Українські Новини, в Затоке водный скутер совершил наезд на 42-летнего туриста из Днепропетровской области, который находился на надувном матрасе. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек.

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