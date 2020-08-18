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18 августа 2020, вторник, 15:05 971
Верховная Рада и партии 2020-08-18T15:05:01+03:00
Українські Новини
Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020"

Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020"

Александр Савич
Зураб Аласания, Детское Евровидение, НОТУ, Александр Дубинский, Смуглянка, Максим Ткачук
Александр Дубинский. Украинское фото
Александр Дубинский. Украинское фото

Вслед за Максимом Бужанским, за увольнение Зураба Аласании с поста председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины из-за недопуска мальчика-сироты к детскому конкурсу "Евровидение-2020" выступил еще один депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Об этом он написал в Facebook, сообщают Українські Новини.

Единственный, кто, по мнению Дубинского, может разрешить ситуацию с Максимом Ткачуком, которого не допустили на детское "Евровидение", это президент Украины Владимир Зеленский.

"... сменой этого самого руководства – тупых, бессмысленных, зажравшихся телечиновников, которые за бюджетные деньги решают, кто достоин выступать на Евровидении от имени народа, а кто нет. При чем, гнать взашей этих "аласаний" надо не за конкретную ситуацию с Максимом, а за то, что эти самые чиновники, не способные заинтересовать своим "Суспильным ТВ" даже 1% украинского суспильства (общества)", – написал Дубинский.

Как сообщали Українські новини, ОПЗЖ назвала расправой и разжиганием ненависти решение "Суспільного ТВ" не пустить 12-летнего сироту на песенный конкурс. 

Также глава НОТУ Зураб Аласания прокомментировал ситуацию с отказом певцу-сироте Максиму Ткачуку в участии в нацотборе на детское Евровидение.

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