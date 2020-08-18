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  • "Уже и до ребенка-сироты добрались". В соцсетях бурно обсуждают, как НОТУ отказала мальчику в участии в детском "Евровидении"
18 августа 2020, вторник, 16:33 31
Общество 2020-08-18T16:34:27+03:00
Українські Новини
"Уже и до ребенка-сироты добрались". В соцсетях бурно обсуждают, как НОТУ отказала мальчику в участии в детско

"Уже и до ребенка-сироты добрались". В соцсетях бурно обсуждают, как НОТУ отказала мальчику в участии в детском "Евровидении"

Валерия Драгомирова
Зураб Аласания, Детское Евровидение, НОТУ, Максим Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук

Пользователи соцсети Facebook активно обсуждают ситуацию 12-летнего сироты Максима Ткачука, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на Нацотбор в детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". 

В НОТУ сообщили, что отказ связан с тем, что Максим принял участие в конкурсе "Stars of the Albion" в Лондоне. Конкурс, по мнению Аласании, "был организован Русским домом/Представительством Россотрудничества в Лондоне".

Однако в числе организаторов конкурса Stars of Albion нет ни "Русского дома", ни Россотрудничества. На сайте конкурса "Русский дом" и "Россотрудничество" указаны как сугубо как партнеры. А вот организатор - Musica Nova Productions. 

Большинство украинцев в соцсетях стали на защиту мальчика. 

"А мальчик то тут при чем, он уж явно не имел никаких плохих намерений!".



"Это дикость, нашли с кем бороться, с ребенком...".

"Цель конкурса объединение и праздник для людей, но это не про нас. Теперь уже и до ребенка-сироты добрались своими грязными лапами".






Также пользователи считают, что президент Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию. 



Как сообщали Українські Новини, Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020". 

Кроме того, ОПЗЖ назвала расправой и разжиганием ненависти решение "Суспільного ТВ" не пустить 12-летнего сироту на песенный конкурс. 

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