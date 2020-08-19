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19 августа 2020, среда, 08:48 1953
Общество 2020-08-19T10:30:03+03:00
Українські Новини
В Западной Украине объявили штормовое предупреждение

В Западной Украине объявили штормовое предупреждение

Валерия Драгомирова
Дожди, ГосЧС, грозы, Дожди на Закарпатье, Повышение уровня воды
Гроза. Фото: Денис Драгомиров
Гроза. Фото: Денис Драгомиров

В среду, 19 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы, днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди. Спасатели предупреждают о I уровне опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 


"По информации УкрГидрометцентра, 19 августа в западных областях грозы, днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности)", - сказано в нем. 

Кроме того, в течение 19 августа в реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м. 

Сообщается, что в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на День независимости. В большинстве областей преимущественно сухо и жарко, 27-32 градуса. Лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, 22-27 градусов.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень-2020.




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