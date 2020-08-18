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18 августа 2020, вторник, 23:15 59
Политика 2020-08-18T23:15:01+03:00
Українські Новини
Боевики продолжают соблюдать "тишину" на Донбассе. Саперы разминируют территорию

Боевики продолжают соблюдать "тишину" на Донбассе. Саперы разминируют территорию

Кира Молчанова
Перемирие, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) во вторник, 18 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушения со стороны противника не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - говорится в нем.

Согласно сообщению, среди украинских военных нет потерь и ранений.

Указано, что подразделения ООС пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"...саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали около четырех гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 53 найденных взрывоопасных предмета. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 27 объектах и ​​полностью отремонтировали 3 из них", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 17 августа.

Однако ранее, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было. Тем временем, на Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции.

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