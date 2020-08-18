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18 серпня 2020, вівторок, 23:15 7
Політика 2020-08-18T23:41:32+03:00
Українські Новини
Бойовики продовжують дотримуватися режиму тиші на Донбасі

Бойовики продовжують дотримуватися режиму тиші на Донбасі

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Бойовики, зведення ООС, режим припинення вогню на Донбасі
Військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
Військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Бойовики у вівторок, 18 серпня, не порушували режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це сказано в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові дати відсіч у разі загрози їх життю або здоров'ю. З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань порушення з боку супротивника не зафіксовані, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, серед українських військових немає втрат і поранень.

Зазначено, що підрозділи ООС пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

"... сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували близько чотирьох гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 53 знайдених вибухонебезпечних предмети. Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. За минулу добу вони здійснювали роботи на 27 об'єктах і повністю відремонтували 3 з них", — додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 17 серпня.

Однак раніше, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню  в зоні ООС, втрат не було.

 

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