Чем ближе баржа из Херсона, тем дешевле арбузы. Почем в бахчевые на рынке

С юга Украины в Киев по Днепру плывет баржа с 300 тоннами арбузов и дынь. На фоне грядущего роста предложения, продавцы бахчевых начали снижать цены на свой товар.

Об этом сообщает ресурс EastFruit.

"В прошедших сезонах посредством речной логистики в столицу отправлялись более объёмные партии херсонских арбузов и дынь: от 450 до 500 тонн. На данный момент можно с уверенностью сказать, что урожай, в частности, арбузов, может снизиться и в два раза по сравнению с прошлым годом, ввиду неблагоприятных погодных условий во время вегетации растений. Только применяя ведущие технологии, нам все же удалось получить продукцию ожидаемого качества, и заняться отправкой очередной баржи в столицу", — рассказалАлександр Синенко, директор ЧП "Александр А. Синенко".

Специалист отмечает, что покупатель в этом году не увидит ни прошлогодних объемов дынь и арбузов, ни цен на них. Спрос тоже может не дойти до прошлогодних показателей.

По мнению экспертов проекта, недавний рост цен бахчевые в Украине поддерживался планами формирования крупной партии для отправки речным транспортом, и еще в минувшую пятницу оптовые партии арбузов поступали в продажу в диапазоне 2,5-5,0 грн/кг, а дыни предлагались в пределах 3,0-7,0 грн/кг.

Но после того, как баржу отправили, цены на арбузы в южных областях снизились до 1,5-3,5 грн/кг, а оптовые партии дынь предлагались в диапазоне 3,0-5,0 грн/кг.

Эксперты считают, что ниже цены уже не будут опускаться из-за того, что переизбытка продуктов на рынке не случится. Зато к концу сезона цены на бахчевые снова повысятся.

Цены на арбузы и дыни. Инфографика EastFruit.

Как сообщали Українські Новини, рынок бахчевых в последнюю неделю лихорадило: цены то росли, то опускались. В конце концов в Украине закрепилась тенденция к снижению цен на дыни и арбузы.

На рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

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