Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Украины компания "Нибулон" (Николаев) намерена отправить партию арбузов в 300 тонн баржей, как и в прошлом году, в Киев 15 августа.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Уже на следующей неделе в Киев прибудет судно со свежими херсонскими арбузами. 15 августа на грузовом причале филиала "Голопристанская" ООО СП "Нибулон" начнется загрузка несамоходного судна компании около 300 тоннами спелых и вкусных херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств. Этого рейса целый год ждали любители арбузов в Киеве", - сказано в нем.

Отмечается, что судно прибудет в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком, откуда арбузы уже доставят в супермаркеты торговой сети "Сильпо".

"Стоит отметить, что даже благодаря лишь одному такому сравнительно небольшому по объему рейсу компания "Нибулон" снимает с автодорог страны 15 грузовиков. Арбузы придут в Киев целыми, а автодороги будут сохранены", - отмечается в сообщении.

В свою очередь генеральный директор компании Алексей Вадатурский считает, что транспортировка продукции рекой в Украине должна перестать быть событием общенационального масштаба, а стать обыденным явлением.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа 2018 "Нибулон" доставил первую в прошлом году партию арбузов баржей в Переяслав-Хмельницкий, откуда автотранспортом арбузы были доставлены в торговые сети Киева.

Впервые после 14-летнего перерыва 31 июля 2017 года баржа отправилась из Херсонской области по Днепру в Киев. Тогда в соцсетях активно обсуждают новость, которую распространил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook о барже с херсонскими арбузами,