Как отличить ядовитую змею по рисунку на спине. Объяснение Чернобыльского заповедника

В то время, как с начала года от укусов змей пострадали 36 человек, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что отличить ядовитое пресмыкающееся можно по рисунку на его спине.

Об этом говорится в сообщении заповедника в Facebook.



"Если видите специфическую зигзагообразную или ромбовидную линию, с наибольшей вероятностью перед вами - гадюка обыкновенная. И не важно, какого она цвета", - сказано в нем.



Окраска туловища этой ядовитой змеи может колебаться от серого до коричневого с оливковыми и красно-бурыми оттенками. Могут встречаться и совсем черные формы.



На фото попала обитающая в Чернобыльском заповеднике гадюка обычной светлой окраски. Правда, от этого она не менее опасна.

Гадюка. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник



Как сообщали Українські Новини, огромная змея ползала возле роддома в центре Хмельницкого.



Тем временем на Прикарпатье нашествие гадюк. За первые 10 дней августа к медикам обратилось 4 человека со змеиными укусами.

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