подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Как отличить ядовитую змею по рисунку на спине. Объяснение Чернобыльского заповедника
18 августа 2020, вторник, 21:47 29
Жизнь 2020-08-18T21:47:12+03:00
Українські Новини
Как отличить ядовитую змею по рисунку на спине. Объяснение Чернобыльского заповедника

Как отличить ядовитую змею по рисунку на спине. Объяснение Чернобыльского заповедника

Валерия Драгомирова
Змея, Гадюка, Чернобыльский заповедник
Гадюка. Фото: Facebook/zapovidnyk2018
Гадюка. Фото: Facebook/zapovidnyk2018

В то время, как с начала года от укусов змей пострадали 36 человек, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что отличить ядовитое пресмыкающееся можно по рисунку на его спине.

Об этом говорится в сообщении заповедника в Facebook. 

"Если видите специфическую зигзагообразную или ромбовидную линию, с наибольшей вероятностью перед вами - гадюка обыкновенная. И не важно, какого она цвета", - сказано в нем. 

Окраска туловища этой ядовитой змеи может колебаться от серого до коричневого с оливковыми и красно-бурыми оттенками. Могут встречаться и совсем черные формы.

На фото попала обитающая в Чернобыльском заповеднике гадюка обычной светлой окраски. Правда, от этого она не менее опасна.

Гадюка. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникГадюка. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник


Как сообщали Українські Новини, огромная змея ползала возле роддома в центре Хмельницкого

Тем временем на Прикарпатье нашествие гадюк. За первые 10 дней августа к медикам обратилось 4 человека со змеиными укусами.

Больше новостей о: Змея Гадюка Чернобыльский заповедник

Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны
Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от поездки в Умань в честь Рош Ха-Шана
Новости
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 1,7 млрд гривен 21:11 Инфографика
Жара по всей территории Украины, сильные дожди в Карпатах: прогноз погоды на среду 21:00 Карта
ЦИК просит разъяснить, чем опасно проведение местных выборов в Донецкой и Луганской областях 20:47
В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств 20:14
В Польше поймали двух украинцев, сбежавших из карантина 19:36
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали прогноз на осень 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok