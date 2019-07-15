Огромная змея ползала возле роддома в центре Хмельницкого

В Хмельницком напротив центральной остановки города "Филармония" спасатели ловили змею в понедельник, 15 июля, сообщает местное издание vsim.uа.

Опасного пресмыкающегося заметили вчера, 14 июля. Информация о змее появилась в соцсетях - пользователи писали, что пресмыкающееся нашли у здания старого роддома.

Эту информацию подтвердил специалист отдела агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности ГУ ГосЧС в Хмельницкой области Дмитрий Швец. По его словам, вызов поступил в 15:21 от местных жителей. На место отправили отделения пожарной части.

Змею поймали с помощью пожарно-технического оборудования. Затем ее вывезли из города и отпустили в лесном массиве. Пресмыкающееся не определили, поэтому не известно, была ли змея ядовитой. Она имела длину около одного метра. По словам Дмитрия Швеца, она никого не кусала.

Змея в Хмельницком. Фото: Сергей Рудий

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области пожилую женщину и ребенка укусила змея. Также в супермаркет Днипра пыталась заползти змея.

Кроме того, во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию, а в Киеве в одну из квартир проникла змея.