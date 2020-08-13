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13 августа 2020, четверг, 19:57 59
Украина 2020-08-13T19:57:01+03:00
Українські Новини
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе

На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе

Александр Савич
Гадюка, Паводки, Укус змеи, Змеи в Украине
Гадюка. Фото: ZooKrug.NET
Гадюка. Фото: ZooKrug.NET

Вслед за информацией о том, что с начала года от укусов змей в Украине пострадали 36 человек, стало известно о нашествии гадюк на Прикарпатье. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Кристина Перцович в эфире Суспильне.

За первые 10 дней августа к медикам обратилось 4 человека со змеиными укусами, и существует тенденция увеличения количества укусов. Происходит это во многом из-за паводков в западных областях страны. Змеи любят влагу, поэтому и наблюдается увеличение случаев укусов людей.

"В прошлом году у нас было 32 обращения по поводу укусов гадюк, в этом году у нас уже 16. Если в июле было 8, то за 10 дней августа мы имеем уже 4 случая. Есть тенденция к росту. Учитывая, что 11-13 августа у нас объявили высокий уровень пожарной опасности, то жара, опять же, – условия для увеличения количества укусов", – говорит начальница отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Лидия Синюта.

Сами по себе змеи не агрессивны, и нападают только в ответ на опасность. Поэтому трогать или приближаться к ним не рекомендуется.

Если вы собираетесь посетить места, где можно встретить опасных змей, ваша одежда должна полностью закрывать ноги.

По словам Синюты, если человека укусила змея, сыворотку против змеиного яда лучше ввести как можно быстрее – первые два часа после укуса гадюки являются для человека самыми тяжелыми.

Категорически запрещается высасывать яд самостоятельно, припекать или разрезать место укуса. Необходимо как можно быстрее обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Как сообщали Українські новини, огромная змея ползала в центре Хмельницкого.

Также в Ивано-Франковской области паводки повредили 13 тысяч домов.

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