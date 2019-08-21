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21 августа 2019, среда, 15:06 45
Шоу-бизнес 2019-08-21T17:30:03+03:00
Українські Новини
Тина Кароль исполнит гимн на параде в День Независимости

Тина Кароль исполнит гимн на параде в День Независимости

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время "Марша достоинства" в День независимости 24 августа.

Об этом сообщил pr-менеджер артистки Павел Орлов в Facebook, выложив видео, на котором Тина репетирует у себя дома.

Сама же Тина Кароль приняла за честь находиться рядом с Президентом Владимиром Зеленским в такой исторический момент.

"Звучать, вдохновлять, гордиться нашим Президентом, Родиной", - выразилась певица. 

 

Как сообщали Українські Новини, известный клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, а также хореограф-постановщик Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости, утвержденного Офисом Президента Владимира Зеленского.

Ранее, организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины. Один из организаторов альтернативного марша сообщил, что время начала Марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00. Кроме того, около 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в альтернативном "Марше защитников Украины" на День независимости.

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