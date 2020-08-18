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18 августа 2020, вторник, 19:36 14
Общество 2020-08-18T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Польше поймали двух украинцев, сбежавших из карантина

В Польше поймали двух украинцев, сбежавших из карантина

Кира Молчанова
Польша, Карантин, Краков, Карантин в Польше
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Пока Польша пускает без карантина и самоизоляции не всех украинцев, приехавшие в страну люди находят способы, как перемещаться по стране в нарушение условий карантина. Так, в Кракове полицейские дважды за один день ловили нарушителей, сбежавших из отеля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Так, в субботу полицейский привез в отель покупки для своих коллег, которые находились в одном из отелей на самоизоляции. На месте он заметил, как из окна здания по веревке спускается мужчина. Очутившись на земле, он начал бежать, но был пойман полицией.

Оказалось, что беглец – 23-летний украинец, который живет в Кракове. Самоизоляцию он проходить не должен был, но решил зайти в гости к своим коллегам, которые были в этом отеле на карантине после въезда в страну.

В тот же день в полицию сообщили об еще одном мужчине, который лез из окна этого же отеля. Им оказался другой украинец. На этот раз беглец должен был находиться на карантине, но в какой-то момент ему "надоело находиться в одном месте" и он решил отправиться на прогулку. После инцидента мужчину перевели на более высокий этаж.

В отношении обоих мужчин в настоящее время полиция проводит разъяснительные мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Так к "красной зоне" будут относиться государства, в которых количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель на территории Украины, или процент прироста количества заболевших за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составит более 30%.

Примерно в 20 районах Польши усилили карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом.

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