Польша будет пускать в Украину без карантина, но не всех

Пока Греция попала в "красную зону", Польша наоборот пошла на карантинные послабления для граждан, прилетающих в Польшу из аэропортов Украины или других государств, с которыми страна возобновила воздушное сообщение, и освободила от двухнедельной обсервации.

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Польше.

Кроме того, не отправляться на самоизоляцию можно водителям и членам экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, инспекторам морской администрации и лицам, направляющимся на работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики.

Точно так же могут поступать пассажиры судов, которые на своем маршруте не останавливались в портах стран с плохой эпидемиологической ситуацией, соискателей образования и ученых, которые проводят исследования на территории Польши, работников дипломатических и консульских учреждений, международных организаций и членов их семей, членов семей граждан ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) или Швейцарской Конфедерации.

Кроме того, в посольстве рассказали кто из граждан Украины имеют право пересекать польскую границу:

супруги, дети или лица, находящиеся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют "Карту поляка";

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеющие разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняют работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых вытекает, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше или сопровождают ученика;

ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны - члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации или являются членами их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории;

водители транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;

пассажиры воздушных судов, которые осуществляют международный перелет из аэропорта, расположенного на территории Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея, и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Так к "красной зоне" будут относиться государства, в которых количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель на территории Украины, или процент прироста количества заболевших за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составит более 30%.

9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 15,9%, количество новых летальных случаев - выросло на 38,9%.