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18 августа 2020, вторник, 19:18 59
Европа 2020-08-18T19:19:26+03:00
Українські Новини
Испания вышла на первое место в Европе по количеству случаев коронавируса

Испания вышла на первое место в Европе по количеству случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Испания, Европа, Коронавирус, Коронавирус в Испании
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Испания вышла на 1 место в Европе по количеству новых случаев Covid-19 за последние две недели.

Об этом объявил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais. 

Согласно данным за последние 14 дней, Испания по количеству заражений на душу населения обошла Люксембург и оказалась на первом месте среди европейских стран, с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.

Последние дни ситуация в стране продолжает ухудшаться. По данным министерства здравоохранения, суммарно с пятницы 14 августа по понедельник в Испании обнаружили 16 269 новых заражений.

В конце прошлой недели все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.

Среди других мер - необходимость гарантировать минимальное расстояние 1,5 метра в помещениях баров и других подобных заведений. Количество людей за одним столом будет ограничено максимум десятью.

Минздрав также рекомендует ограничивать встречи до 10 человек, а в домах престарелых периодически проводить тесты на коронавирус, чтобы убедиться, что их персонал не заражен.

Как сообщали Українські Новини, в пиццерии Испании впервые в стране запустили виртуальных официантов, чтобы минимизировать контакт с клиентами. 

Ранее ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по коронавирусу в мире

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