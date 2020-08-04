В пиццерии Испании впервые в стране запустили виртуальных официантов, чтобы минимизировать контакт с клиентами

В Испании, где высокая заболеваемость коронавирусом, ресторан на побережье Коста-Брава стал первым заведением, где клиенты могут избежать контакта с персоналом и минимизировать риск заражения коронавирусом — в нем ввели виртуальных официантов. Об этом сообщает Reuters.

Клиенты Funky Pizza могут просматривать меню, заказывать и оплачивать через приложение Funky Pay на своих телефонах — впервые специально разработанное приложение интегрировали в систему заказов ресторана в Испании. Также приложение позволяет отслеживать процесс приготовления блюда до момента, когда оно появится на столе.

Сотрудники управляют заказами с экранов за стойкой бара. Несмотря на виртуальных официантов, блюда разносят настоящие.

Одни гости заведения говорят, что приложение очень удобно и клиентоориентировано, другие жалуются на невозможность посоветоваться с официантом относительно блюда

Как сообщали Українські Новини, 22 июня Испания открыла границы для туристов, но Украины в списке не было.

Кроме того, в столице Испании Мадриде усиливают карантин.