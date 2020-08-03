Заболеваемость коронавирусом в Испании выросла вчетверо, но смертность все равно низкая

В Испании за последний период власти снова фиксируют вспышки коронавируса. По официальным данным, в июле месяце зарегистрировано 17 133 инфекции COVID-19, что является в 4 раза больше, чем в конце июня. При этом, количество смертей значительно снизилось, чем было в начале эпидемии. Об этом этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Как передает ведомство, наиболее сложную ситуацию наблюдают в северном регионе Арагон, где зафиксировано более 600 вспышек, хотя 75% из них насчитывали 10 или меньше инфицированных.

Изначально все началось с вспышки среди собирателей фруктов в провинции Уэска ​​и быстро переросло в кризис с уровнем заражения в 380 случаев на 100 тысяч жителей, что является самым высоким показателем в Испании.

Вторым наиболее пострадавшим регионом в июле стала Каталония, уровень заражения в настоящее время составляет 145 случаев на 100 тысяч жителей.

В Испании зафиксированы показатели заболеваемости, сопоставимые с показателями во время карантина, в то время как уровень смертности от коронавируса был значительно ниже в июле.

По словам координатора по чрезвычайным ситуациям испанского Министерства здравоохранения Фернандо Симона, уровень смертности в июле был ниже 1 процента, при этом министерство зарегистрировало 82 случая смерти.

В марте, когда пандемия впервые обрушилась на Испанию, уровень смертности иногда достигал 12%, причем за весь месяц было зарегистрировано 8189 случаев смерти, а в некоторые дни регистрировалось более 800 смертей.

На прошлой неделе в Испании были госпитализированы 472 пациента с коронавирусом, а 27 поступили в отделение интенсивной терапии, что также ниже показателей, зарегистрированных в марте.

Как сообщали Українські Новини, 22 июня Испания открыла границы для туристов, но Украины в списке не было.