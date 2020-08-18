В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол о победе Лукашенко

В Беларуси в городе Неман нашли мертвым директора музея по Вовковиська Константина Шишмакова. Он был членом избирательной комиссии на президентских выборах, а потом отказался подписать протокол о результатах голосования.

Об этом пишет издание "Наша Нива".

Шишмаков возглавлял Волковысский военно-исторический музей имени П. Багратиона. На президентских выборах он был членом избирательной комиссии. Протокол о результатах выборов не подписал.

По сообщению издания TUT.by, вечером 15 августа Шишмаков позвонил жене и рассказал, что уходит с работы. После этого на связь не выходил. Сегодня его нашли мертвым.

Позднее издание рассказало, что по их данным Шишмаков совершил суицид.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД медалями "За безупречную службу".

Кроме того, Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов только при условии, что для этого необходимо на референдуме принять изменения в Конституцию Беларуси.

На митинг против Лукашенко 16 августа вышли более 200 тысяч человек. Часть из них жестко задержали.

Позже выпущенные из СИЗО белорусы рассказали о пытках и издевательствах.

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