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21 серпня 2020, пʼятниця, 05:30 8
Політика 2020-08-21T07:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсії підвищать 1,5 мільйонам українців з 1 вересня: у Мінсоцполітики назвали умови

Пенсії підвищать 1,5 мільйонам українців з 1 вересня: у Мінсоцполітики назвали умови

Надежда Комендантова
підвищення пенсій, Мінсоцполітики України, Мінсоцполітики, пенсія
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Тоді як громадяни України, у яких виникли проблеми з Пенсійним фондом через неправильно оформлені трудових книжок, можуть підтвердити свій трудовий стаж через суд,  підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

Про це розповів у ефірі телеканалу "Україна 24" радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

"Сума буде невелика, і охоплена кількість людей невелика. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 грн з вересня буде 5000 грн. Якщо прийме це Верховна Рада, на 40% від мінімальної зарплати буде мінімальна пенсія для осіб, що мають 65 років", — пояснив радник міністра.

З його слів, через це підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде.

"Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб в наступному році повністю охопити всіх питанням індексації", — додав Шамбір.

З 1 липня пенсії в Україні зросли в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Інфографіка: Пенсійний кур'єрЗ 1 липня пенсії в Україні зросли в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

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