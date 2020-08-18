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18 августа 2020, вторник, 12:59 471
Политика 2020-08-18T12:59:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ назвала расправой и разжиганием ненависти решение "Суспільного ТВ" не пустить 12-летнего сироту на песенн

ОПЗЖ назвала расправой и разжиганием ненависти решение "Суспільного ТВ" не пустить 12-летнего сироту на песенный конкурс

Татьяна Зотова
СССР, Евровидение, Песня, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Смуглянка
ОПЗЖ. Фото: zagittya.com.ua
ОПЗЖ. Фото: zagittya.com.ua

12-летнему Максиму Ткачуку, которому националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни "Смуглянка", Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020. Видео с песней Максима Ткачука, набравшее в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу.

Это решение воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко, говорится в статье на портале ОПЗЖ.

Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня "Смуглянка" стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны.

Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой.

В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках.

Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа – За життя" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.

В-четвертых, эти события демонстрируют, с какой легкостью различные "слуги народа" идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.

Заявляем, что за эти действия НОТУ несет полную ответственность украинская власть во главе с Президентом В. Зеленским, продолжающая начатую Порошенко кампанию пещерной русофобии и разжигания ненависти. За такие действия эта власть должна уйти в отставку.

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