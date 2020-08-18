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18 августа 2020, вторник, 15:23 1585
Мир 2020-08-18T16:00:02+03:00
Українські Новини
Польша начала принимать первых беженцев из Беларуси

Польша начала принимать первых беженцев из Беларуси

Валерия Драгомирова
Польша, Беларусь, Протесты в Беларуси, Беженцы из Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото:
Протесты в Беларуси. Фото: "Наша Ніва"

В Польше начала принимать первых беженцев из Беларуси и открыли путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.

Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач, пишет "Европейская правда". 

Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.

"Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу", - пояснил заместитель минстра.

Он подчеркнул, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последние дни лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, кто воспользовался правом на политическое убежище в Польше.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД "за безупречную службу". 

Тем временем в Беларуси объявили бессрочную национальную забастовку

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