Мужчина, которому пересадили поджелудочную железу, умер в больнице

Мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер. Об этом в Facebook сообщила Львовская клиническая больница скорой помощи.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег – мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", – говорится в Также в клинике отметили, что трансплантация поджелудочной железы – одна из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно", – добавили медики.

Сообщается также, что за девять месяцев в Ковеле и Львове команда больницы успешно провела пересадку 11 почек и четырех сердец, добавили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, 5 августа Кабинет Министров утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека в Украине и за ее пределами.

В то время, как Минздрав хочет финансировать за счет госбюджета услуги по поиску донора для трансплантации костного мозга, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.

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