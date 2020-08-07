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07 августа 2020, пятница, 11:30 208
Медицина 2020-08-07T11:34:11+03:00
Українські Новини
В Украине впервые пересадили пациенту поджелудочную железу

В Украине впервые пересадили пациенту поджелудочную железу

Елена Новикова
Львов, Трансплантация, Органы, Трансплантация органов человека, Поджелудочная железа, Трансплантация поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы. Фото: Facebook/Ярослав Книш
Трансплантация поджелудочной железы. Фото: Facebook/Ярослав Книш

В то время, как Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации, в ночь на 7 августа во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова провели первую в Украине операцию по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ярослав Кныш.

"Я прошу вас запомнить эту дату: 7 августа 2020 года, третий час ночи. Только завершилась первая в истории трансплантологии Украины, я акцентирую ваше внимание - ПЕРВАЯ !!! - операция по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора! И я рад, что эта действительно эпохальное событие произошло во Львове, в моей родной больнице!!!", - написал он.

Ярослав Кныш поблагодарил доктора медицины Григория Лапшина из университетской клиники г. Любек (Германия), который возглавил хирургическую бригаду, а также вошедших в бригаду Владислава Закордонца (заведующий отделением трансплантации почки института им. акад. А. А. Шалимова) и Юрия Шаварова (руководитель Центра хирургии Львовской больницы).

Фотографии с места событий доступны на странице Ярослава Кныша.


Как сообщали Українські Новини, 5 августа Кабинет Министров утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека в Украине и за ее пределами.

Также Президент Владимир Зеленский выступает за развитие трансплантации органов в рамках медицинской реформы.

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