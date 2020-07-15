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15 июля 2020, среда, 23:53 36 Документ
Кабмин 2020-07-16T00:30:08+03:00
Українські Новини
Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов

Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов

Надежда Комендантова
Кабмин, Трансплантация, пересадка органов, Трансплантация органов человека
Операция. Фото: pixabay
Операция. Фото: pixabay

В то время, как Минздрав хочет финансировать за счет госбюджета услуги по поиску донора для трансплантации костного мозга, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.

Соответствующее постановление было принято во время заседания в среду, 15 июля.

Так, правительство установило следующие расценки на услуги по трансплантации:

  • Аллотрансплантация почки (от живого донора) - 323 798 грн
  • Аллотрансплантация почки (от донора-трупа) - 397 884 грн


    В том числе донорский этап - 74 086 грн

  • АВ0-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 230 грн
  • Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" (от донора-трупа) - 609 366 грн

    В том числе донорский этап - 74 086 грн

  • Пересадка печени/части печени (реципиент) - 855 039 грн
  • Пересадка печени/части печени (реципиент - от донора-трупа) - 929 125 грн

    В том числе донорский этап - 74 086 грн

  • Донорская нефректомия из открытого доступа - 33 561 грн
  • Донорская резекция печени - 116 130 грн
  • Тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) - 18 630 грн
  • Тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) - 18 630 грн
  • Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 360 141, 36 грн
  • Аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 757 767,41 грн

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации.

Также Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году, а  Минздрав уже начал тестировать новую систему трансплантации

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