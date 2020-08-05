Донорские органы для трансплантации сможет вывозить только государство, а стволовые клетки - и частные клиники

После того, как Кабмин определил, что донорские почки стоят 320 тысяч, а печень - почти миллион, Кабинет Министров утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека в Украине и за ее пределами.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 5 августа, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, в Украине отсутствует система трансплантации органов от донора-трупа и система трансплантации стволовых клеток от неродного донора, что приводит к невозможности получить трансплантацию органа в Украине, формированию значительной очереди на лечение и трансплантацию.

Кроме того, отсутствует возможность для врачей хирургических специальностей отрабатывать практические навыки с использованием анатомических материалов; анатомические материалы можно ввозить и из других стран, но в Украине этот вопрос остается неурегулированным.

Отмечается, что данное постановление направлено на урегулирование деятельности субъектов, которые перевозят анатомические материалы по территории Украины, ввозят такие материалы на таможенную территорию Украины и вывозят за границы таможенной территории Украины.

Также постановление определяет требования относительно высоких стандартов качества и безопасности во время перевозки, ввоза и вывоза анатомических материалов человека.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации.

Также Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году, а Минздрав уже начал тестировать новую систему трансплантации.