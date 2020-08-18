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  • В Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь
18 августа 2020, вторник, 11:21 1258
Экономика 2020-08-18T11:22:02+03:00
Українські Новини
В Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь

В Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь

Ольга Фандорина
Россия, Импорт, Уголь, Дизтопливо, спецпошлины, Сжиженый газ, Импорт из России
Уголь. Фото: 112.ua
Уголь. Фото: 112.ua

Кабинет Министров установил специальную пошлину на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь до 2021.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 17 августа №719, передают Українські Новини.

Согласно тексту постановления, Кабмин ввел 4% спецпошлину на дизтопливо ввозимое из России на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и которое помещаются в таможенный режим импорта.

Также для сжиженного газа, который ввозится из России на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещается в таможенный режим импорта была введена спецпошлина в размере 3%.

Кроме того, Кабмин ввел спецпошлину в размере 65% на импортируемый из России уголь.

Отмечается, что данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового и битуминозного угля, а также коксующегося и другого угля, необходимого для металлургической промышленности.

Уточняется, что данное постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

Ранее Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы. 

Еще ранее Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

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