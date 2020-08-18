В Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь

Кабинет Министров установил специальную пошлину на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь до 2021. Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 17 августа №719, передают Українські Новини. Согласно тексту постановления, Кабмин ввел 4% спецпошлину на дизтопливо ввозимое из России на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и которое помещаются в таможенный режим импорта. Также для сжиженного газа, который ввозится из России на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещается в таможенный режим импорта была введена спецпошлина в размере 3%. Кроме того, Кабмин ввел спецпошлину в размере 65% на импортируемый из России уголь. Отмечается, что данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового и битуминозного угля, а также коксующегося и другого угля, необходимого для металлургической промышленности. Уточняется, что данное постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и\/или недружественных действий в отношении Украины. Ранее Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы. Еще ранее Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.