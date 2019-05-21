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21 мая 2019, вторник, 19:38 214
Экономика 2019-05-21T19:38:34+03:00
Українські Новини
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы

Международная комиссии по международной торговли на заседании 21 мая ввела окончательные антидемпинговые пошлины на импорт цементных клинкеров и портландцемента из Беларуси в размере 57,03%, из Молдовы в размере 94,46% и из России в размере114,95%.

Об этом говорится в сообщении юркомпании "Ильяшев и партнеры", которая представляла интересы инициаторов расследования.

Пошлины введены на 5 лет.

Инициаторами расследования выступили украинские производители цемента компании "Дикергофф Цемент Украина", "Хайдельбергцемент Украины", "Подольский цемент"и "Ивано-Франковскцемент".

МКМТ отклонила добровольные обязательства "Лафарж Цемент Молдова", "Осколцемент"  и "Евроцемент трейд" ( оба - Россия) о прекращении демпингового импорта цемента в Украину.

Как сообщали Українські Новини, МКМТ начала данное антидемпинговое расследование в июле 2018.

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