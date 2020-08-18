Количество новых случаев коронавируса на Киевщине за сутки выросло почти в три раза

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 17 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 66 человек до 4 620, умерших - на 1 человека до 80.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 620 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 403 детей и у 663 медицинских работников. За сутки подтверждено 66 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет и у 59 взрослых", - сказано в нем.

9 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 786 больных, а на самоизоляции находятся 3 834.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровел 3 158 человек, в том числе 271 ребенок.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%

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