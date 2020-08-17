За сутки в Киевской области на треть упало количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 16 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 24 человека до 4 554.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации (ОГА), передают Українські Новини.

"За сутки подтверждены 24 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 1 ребенка в возрасте 6 месяцев и у 23 взрослых", - сказано в нем.

2 больных были госпитализированы, остальные 22 находятся под наблюдением на самоизоляции.

"Официально подтверждены 4 554 случая заболевания коронавирусом, в том числе у 396 детей и у 652 медицинских работников", - сказано в сообщении.

За весь период эпидемии на стационарном лечении пребывали 777 больных, в то время как 3 777 оставались на самоизоляции.

"За отчетные сутки сообщения о выздоровлении не поступали... За минувшие сутки сообщения о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступали", - говорится в сообщении.

Всего уже выздоровели 3 110 человек, из которых 269 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В то же время 79 больных с подтвержденным COVID-19 умерли в Киевской области.

"Количество больных и госпитализированных в Киевской области говорит о том, что мы находимся на грани второй волны эпидемии, поэтому должны максимально уделить внимание мерам безопасности и соблюдению карантинных правил", - заявил председатель ОГА Василий Володин.

Министерство здравоохранения призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, второй день подряд в Украине снижается заболеваемость и смертность от коронавируса.

Тем временем киевские больницы готовят ко второй волне коронавируса.

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