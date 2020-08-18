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  • У Близнецов хороший период для перемен, а Весам нужно позаботиться о здоровье, — гороскоп от Глобы на сегодня
18 августа 2020, вторник, 11:15 30
Lifestyle 2020-08-18T11:15:01+03:00
Українські Новини
У Близнецов хороший период для перемен, а Весам нужно позаботиться о здоровье, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Близнецов хороший период для перемен, а Весам нужно позаботиться о здоровье, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 18 августа от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на 18 августа от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как сегодня Раки, Львы и Рыбы столкнутся с трудностями в делах, астролог советует Козерогам быть осторожнее за рулем, а Весам стоит заняться своим здоровьем. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 18 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам хорошо будут удаваться решения вопросов с недвижимостью и государственными органами. Можно заниматься организаторской работой – в этой сфере трудностей возникать не будет.

Телец

Тельцам могут прийти в голову замечательные идеи по обустройству дома. Есть шансы, что удастся составить план небольшого ремонта, который существенно освежит жизнь представителей этого знака.

Близнецы

Для Близнецов наступило благоприятное время для перемен в абсолютно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Удачными будут переезды, поездки, изменения вида деятельности.

Рак

Во вторник у Раков возможна задержка в получении прибыли. Постарайтесь не отчаиваться, если все будет идти не так, как планировали.

Лев

В этот день Львам удастся расслабиться и почувствовать внутреннее умиротворение. К тем, у кого были не лучшие времена, вернутся силы и уверенность в себе. Возможно именно во вторник представителя этого знака удастся продумать план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Дева

Найдите время для размышлений. Это крайне необходимо тем, кто имеет много претензий к своему теперешнему положению и жизни. Возможно стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с мыслями.

Весы

Весам во вторник желательно заняться своим здоровьем. Полезными будут фитопроцедуры, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начать читать новые книги.

Стрелец

Выбирайте окружение в котором комфортно. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать Стрельцов или давать советы, о которых не просят.

Козерог

Если собираетесь в путь, следует учесть задержки и изменения маршрута. Выделите времени с запасом, чтобы потом не горячиться. За рулем стоит быть осмотрительными и не отправляться рулить, если слишком уставшие или нервные.

Водолей

Водолеям во вторник будет характерна тяга к переменам – в мышлении, ситуациях. Особенно это будет касаться тех моментов, которые казались неизменными. В этот день можно начинать ремонты, переезды, отправляться в путь.

Рыбы

Рыбам в этот день жизненно важно найти несколько минут, чтобы отключиться от будничных дел и восстановить запас сил. Сделать это можно как вечером, так и утром – главное выделить себе достаточно пространства и времени.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

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