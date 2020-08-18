подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 05:15 325
Lifestyle 2020-08-18T05:15:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегодня, — астролог

Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на вторник
Гороскоп на 18 августа 2020. Фото: pixabay.com
Гороскоп на 18 августа 2020. Фото: pixabay.com

В то время, как у Овнов, Дев и Стрельцов понедельник прошел успешно, сегодня Раки, Львы и Рыбы столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 18 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

Во вторник Овны будут склонны к неорганизованности и забывчивости. Это может стать причиной ссор с коллегами и близкими. В это время звезды также советуют не рисковать, заниматься делами настолько, насколько позволяют обстоятельства и возможности. Во вторник также не следует испытывать терпение второй половинки, ведь поступки представителей этого знака могут быть истолкованы неверно, из-за чего возникнет недопонимание и обида.

Лев

Львам в этот день будет сложно сосредоточиться на чем-то важном. Многое будет их нервировать и отвлекать от реализации в жизнь намеченных планов. Звезды советуют не действовать во вторник необдуманно и сгоряча. Планируйте все свои действия предварительно. Ищите новые подходы к решению проблем. Также не будьте слишком требовательны к второй половинке и старайтесь понять близких.

Рыбы

Дела могут идти из рук вон плохо, из-за чего настроение резко Рыб испортится. Они будут подавлены, возникнет чувство дискомфорта из-за скандалов или ссор с близкими людьми. Во вторник будет не лишним контролировать свои эмоции, принимать эмоции других и ситуацию такой, какая она есть. В это время противопоказаны большие физические нагрузки. Кроме того, в течение дня будет сохраняться высокая вероятность финансовых потерь.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп на вторник

Гороскоп от Павла Глобы для всех знаков зодиака на...
Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — ...
Близнецам нужно рассчитывать свои силы, а Раков жд...
Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — аст...
В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа
Новости
Цены на голубику и малину выросли. Почем продают сезонные ягоды 06:30
Глава антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату, в четыре раза выше оклада 06:15 Документ
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
Доллар продолжает дешеветь. Почем валюта во вторник 05:15
Латвия отправила Беларуси ноту протеста из-за задержания латышей 23:52
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали прогноз на осень 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
больше новостей
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok