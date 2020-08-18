Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегодня, — астролог

В то время, как у Овнов, Дев и Стрельцов понедельник прошел успешно, сегодня Раки, Львы и Рыбы столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 18 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

Во вторник Овны будут склонны к неорганизованности и забывчивости. Это может стать причиной ссор с коллегами и близкими. В это время звезды также советуют не рисковать, заниматься делами настолько, насколько позволяют обстоятельства и возможности. Во вторник также не следует испытывать терпение второй половинки, ведь поступки представителей этого знака могут быть истолкованы неверно, из-за чего возникнет недопонимание и обида.

Лев

Львам в этот день будет сложно сосредоточиться на чем-то важном. Многое будет их нервировать и отвлекать от реализации в жизнь намеченных планов. Звезды советуют не действовать во вторник необдуманно и сгоряча. Планируйте все свои действия предварительно. Ищите новые подходы к решению проблем. Также не будьте слишком требовательны к второй половинке и старайтесь понять близких.

Рыбы

Дела могут идти из рук вон плохо, из-за чего настроение резко Рыб испортится. Они будут подавлены, возникнет чувство дискомфорта из-за скандалов или ссор с близкими людьми. Во вторник будет не лишним контролировать свои эмоции, принимать эмоции других и ситуацию такой, какая она есть. В это время противопоказаны большие физические нагрузки. Кроме того, в течение дня будет сохраняться высокая вероятность финансовых потерь.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости