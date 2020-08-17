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  • Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Где смотреть матч
17 августа 2020, понедельник, 10:24 147
Спорт 2020-08-17T11:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Где смотреть матч

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Где смотреть матч

Александр Савич
Лига Европы, ФК Шахтер, еврокубки, полуфинал
Лига Европы УЕФА. Фото: uefa.com
Лига Европы УЕФА. Фото: uefa.com

Вслед за победой донецкого "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы и установления рекорда, сегодня, 17 августа, горняки поборются за выход в финал турнира. Их противником станет миланский "Интер". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" третий раз в своей истории сыграет в полуфинале турнира (учитывая период, когда турнир назывался Кубок УЕФА).

После перерыва в проведении турнира, вызванного пандемией коронавируса, донецкая команда дважды победила в рамках Лиги Европы: в 1/8 "Шахтер" выбил из турнира "Вольфсбург" (3:0), а затем обыграл "Базель" (4:1).

"Интер" же после возобновления футбольных матчей, учитывая игры во внутреннем чемпионате своей страны, последний раз проигрывал 5 июля. Тогда интеристы не справились с "Болоньей" (1:2). Победная серия команды Антонио Конте на сегодняшний день составляет 5 матчей, учитывая 2 победы в Лиге Европы.

Матч "Интер" – "Шахтер" состоится в Дюссельдорфе, Германия, на "Меркур Шпиль-Арена". Судить встречу будет арбитр Шимон Марчиняк (Польша). 

Начало матча в 22:00. Трансляция на канале "Футбол 1".

Как сообщали Українські новини, в "Шахтере" рассказали, почему отказали Луческу.

Также "Шахтер" потролил Луческу в его день рождения.

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