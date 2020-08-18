В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест

Пока в 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом, в 2020 году государственный заказ в медицинских университетах составляет 4 464 человека.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Объем приема на учебу в 2020 году за государственным заказом составляет 4 464 человека. Из них по направлению "Медицина" - 400 человек, по направлению "Стоматология" - 78 человек и "Педиатрия" - 312 человек", - сказал он.

По словам министра, ежегодно медицинские университеты выпускаю около 11 тыс. будущих медработников.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине объяснили, как начнется новый учебный год в вузах.

Ранее Министерство образования ввело ряд новых правил для вступительной кампании в этом году.

А тем временем, Кабмин снизил финансирование медобслуживания населения на 7 млн грн и отдал их руководству.

Для поступающих в ВУЗы в 2020 году ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов этого года.

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