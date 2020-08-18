В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест

Пока в 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом, в 2020 году государственный заказ в медицинских университетах составляет 4 464 человека. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Объем приема на учебу в 2020 году за государственным заказом составляет 4 464 человека. Из них по направлению "Медицина" - 400 человек, по направлению "Стоматология" - 78 человек и "Педиатрия" - 312 человек", - сказал он. По словам министра, ежегодно медицинские университеты выпускаю около 11 тыс. будущих медработников. Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине объяснили, как начнется новый учебный год в вузах. Ранее Министерство образования ввело ряд новых правил для вступительной кампании в этом году. А тем временем, Кабмин снизил финансирование медобслуживания населения на 7 млн грн и отдал их руководству. Для поступающих в ВУЗы в 2020 году ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов этого года.