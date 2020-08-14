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14 августа 2020, пятница, 10:15 314 Документ
Кабмин 2020-08-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин снизил финансирование медобслуживания населения на 7 млн грн и отдал их руководству

Кабмин снизил финансирование медобслуживания населения на 7 млн грн и отдал их руководству

Татьяна Зотова
Бюджет, Медицина, Деньги, Правительство, Кабинет Министров Украины
Кабинет министров Украины, заседаие. Фото: КМУ
Кабинет министров Украины, заседаие. Фото: КМУ

В разгар второго этапа пандемии коронавируса в Украине, в Правительстве страны принято решение "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год". Об этом говорится в Распоряжении Кабинета министров Украины от 12 августа 2020 № 986-р.

При этом, "перераспределение средств" будет сделано не в пользу простых людей. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из текста кабминовского решения.

"1. В соответствии с частью восьмой статьи 23 Бюджетного кодекса Украины осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления путем:

- уменьшения их объема по бюджетной программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 7 154,9 тыс. гривен;

- увеличения их объема по бюджетной программе 2308010 "Руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 7 154,9 тыс. гривен",  - говорится в тексте решения Кабинета министров Украины.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны.

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