Власти Самбора отказались ужесточать карантин, несмотря на "красный" уровень опасности

Самборский городской совет во Львовской области отказалась выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, которым в этом городе установлено красный - самый высокий уровень эпидемиологической опасности. Об этом сообщает Zaxid.net.

Во время заседания горсовета под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Самборские депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

Общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, они разрешили работать в обычном режиме, хоть и с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать вопреки решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председатель Львовской ОГА с просьбой отменить в Самборе "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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