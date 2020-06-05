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05 июня 2020, пятница, 14:15 213
Экономика 2020-06-05T15:00:01+03:00
Українські Новини
С начала года Украина увеличила экспорт зерна на 16%

С начала года Украина увеличила экспорт зерна на 16%

Кира Молчанова
Экспорт, Зерно, Сельское хозяйство, Экспорт зерна
Зерно уборка пшеница комбайн Фото: Укрлендфарминг
Зерно уборка пшеница комбайн Фото: Укрлендфарминг

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2019/2020 маркетингового года (июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 3 июня составили 54,41 млн тонн, что на 16%, или на 7,6 млн тонн больше аналогичного периода прошлого маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала АПК, передают Українські Новини.

Согласно ему, уже экспортировано 20,17 млн тонн пшеницы, 4,86 млн тонн ячменя, 8,2 тыс. тонн ржи и 28,68 млн тонн кукурузы.

Кроме того, за указанный период увеличен экспорт пшеничной муки и из прочих культур на 16,8%, или на 45,2 тыс. тонн, до 314,8 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Минагрополитики, по итогам 2018/2019 маркетингового года Украина увеличила экспорт зерна и муки на 23% до 50,4 млн тонн по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке. Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны.

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