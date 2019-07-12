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12 июля 2019, пятница, 11:46 82
Экономика 2019-07-12T11:48:11+03:00
Українські Новини
Украина увеличила экспорт зерна на 23% в 2018/2019, - Минсельхоз США

Украина увеличила экспорт зерна на 23% в 2018/2019, - Минсельхоз США

Зерно (иллюстрация)
Зерно (иллюстрация)

Министерство сельского хозяйства США оценивает увеличение экспорта зерновых культур из Украины на 23%, или на 9,42 млн тонн, до 49,7 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) по сравнению с 2017/2018 м. г.

Об этом говорится в июльском отчете Минсельхоза США, передают Українські Новини.

Согласно ему, объем экспорта пшеницы сократился на 8,9% до 16,2 млн тонн, а фуражного зерна увеличился на 49% до 33,53 млн тонн (в т. ч. кукурузы - 29,5 млн тонн).

Кроме того, Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз экспорта зерновых культур из Украины на 0,4%, или на 0,2 млн тонн, до 51,39 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году.

Так, прогноз экспорта пшеницы незначительно снизился с 19,5 млн тонн до 19 млн тонн, фуражного зерна - увеличился на 2,2% до 32,39 млн тонн, из которых кукуруза - 28 млн тонн.

Также Минсельхоз США оценивает увеличение урожая зерновых культур в Украине на 14%, или на 8,51 млн тонн, до 69,56 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) по сравнению с 2017/2018 м. г.

Согласно прогнозу, объем собранной пшеницы сократился на 7% до 25,06 млн тонн, однако фуражного зерна - вырос на 30,6% до 44,5 млн тонн, из которых 35,81 млн тонн приходится на кукурузу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минагрополитики заявило, что ожидает роста урожая зерновых на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020) по сравнению с 2018/2019 м.г. согласно оптимистичному прогнозу.

Сельскохозяйственные предприятия по итогам 2018 года собрали 70,1 млн тонн зерновых культур.

При этом урожай поздних зерновых в 2018 году побил рекорды в ряде регионов.

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